Wintersport ohne Barrieren

Ab in den Schnee - worauf muss man achten?

Zurück zur Planung einer Reise. Woran sollten Beeinträchtigte zuerst denken? Denjenigen, die im Urlaub die Pisten hinunterfahren möchten, rät er, sich als Erstes im Internet zu erkundigen. Alternativ ist eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Tourismusverband des Wunsch-Skigebietes sinnvoll. Danach muss man sich rechtzeitig überlegen, welches Sportgerät (z. B. Mono- oder Bi-Ski) benötigt wird - abhängig davon, ob man beinamputiert oder querschnittgelähmt ist, eine Prothese hat etc. „Der Bi-Ski etwa kann aktiv und passiv (durch eine Begleitperson) verwendet werden. Das Sportgerät besteht aus einer Sitzschale und Aufbauten, die auf zwei Skiern montiert sind“, erklärt Popp. „Denn nicht jeder Skiverleih hat alle Varianten auf Lager. In Tirol ruft man etwa bei einer Firma an, welche die Spezial-Ski an den jeweiligen Verleih liefert“, berichtet Hans Popp.