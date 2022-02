„Frau Bürgermeisterin“ soll Gemeinderat aufklären

Teure Sitzbänke im Visier

Nach wie vor scheint es hier keine verlässlichen Zahlen zu geben, was schon bei der Budgetdebatte im Dezember ein Knackpunkt war. Weiteres Thema: Die Affäre um die sündteuren Sitzbänke in St. Nikolaus, die wie berichtet 6000 Euro gekostet hatten. Über all das hätte Eichhorn sicher etwas zu erzählen gehabt. Das kann sie jetzt aber im Gemeinderat nachholen. Dorthin hat der Kontrollausschuss die Angelegenheit nämlich verwiesen. Ob Eichhorn selbst kommt oder BM Willi die Fragen beantwortet, wird man am Donnerstag sehen!