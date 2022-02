Quarantänesünder ohne Schein ging Polizei ins Netz

Der 20-jährige Autofahrer war am Dienstagvormittag der Polizei aufgefallen, weil er am Steuer mit seinem Handy hantierte. Die Beamten hielten ihn an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Mit im Fahrzeug saß noch ein 24-jähriger Österreicher als Beifahrer. Beide Insassen trugen keine FFP2-Maske, obwohl der 20-Jährige einen Absonderungsbescheid besaß und in Quarantäne hätte sein müssen, wie sich herausstellte.