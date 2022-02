Angriff mit Auto: Angeklagter sieht sich als Opfer

Die Geschworenen in Wels haben die schwierige Aufgabe zu klären, was sich in der Halloween-Nacht in Thomasroith zugetragen hat. Alleine beim Prozessauftakt am Montag gab es in der ersten Stunde fünf Versionen des Tatgeschehens: von der Staatsanwältin, den drei Verteidigern und den Anwälten der Opfer.