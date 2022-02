Nach Streit zu Halloween ist Mordversuch angeklagt

Sechs Versionen einer Tat bekamen die Geschworenen am Montag gleich zu Beginn des Prozesses in Wels Von Staatsanwaltschaft, Verteidigern und dem Angeklagten zu hören. Auf der Anklagebank sitzen der 66-Jähriger, der seit 50 Jahren in Österreich lebt, und seine Söhne (25 und 28 Jahre alt). Der Vater soll bei einer Streiterei zu Halloween, seinen Kontrahenten mitgeschleift haben und später noch einmal mit dem Auto auf ihn losgefahren sein. Die Staatsanwältin wirft ihm deshalb Mordversuch vor. Sein Verteidiger Lorenz Kirschner sieht das anders: Losfahren auf eine Person sei nach einer OGH-Entscheidung nur eine gefährliche Drohung.