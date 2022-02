Betrunkener wurde 60 Meter von Auto mitgeschleift

Rasim D. (66) ist gebürtiger Mazedonier. Er lebt seit 50 Jahren in Österreich, besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft und hat bisher keine Vorstrafen. Am 31. Oktober 2021 setzte er sich betrunken (0,92 Promille) ans Steuer seines Autos. In Thomasroith traf er um 19.50 Uhr einen Bekannten, der sich um einen schwer alkoholisierten Freund (24) kümmerte, nachdem dieser ihm aus dem Auto heraus erbrochen hatte. Der Volltrunkene soll den Pensionisten als „Jugo“ beschimpft haben, ein Wortgefecht folgte und die Kontrahenten packten einander an der Kleidung.