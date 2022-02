Schwarz-blaue Kontroverse um 10 Asylwerber

Heftige Kritik in Sozialen Medien

Die Dankbarkeit dafür hält sich auf Landesebene – zumindest beim Koalitionspartner der ÖVP – in Grenzen: Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Handlos übt in Sozialen Medien heftige Kritik an dem Vorhaben der Mühlviertler Gemeinde und bestätigte diese auch im Gespräch mit der „OÖ-Krone“: „Eine Vorverurteilung liegt mir fern, aber es kommen halt nicht nur Goldstücke“, sagt er – und verweist auf die Bluttat in Leopoldschlag, wo im Oktober 2019 ein afghanischer Asylwerber zwei Einheimische ermordete.