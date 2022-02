Nach Pandemie und Co.: Jetzt auch noch ein Krieg?

Die Lage ist so ernst wie lange nicht mehr. Nicht nur das Säbelrasseln zwischen Russland, den USA, aber auch der Europäischen Union verheißt nichts Gutes, auch die harten Fakten sind ein Grund zur Besorgnis. Eine US-Satellitenbildfirma berichtete zuletzt von neuen russischen Truppenbewegungen in den Wäldern an der ukrainischen Grenze …