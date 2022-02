Bitcoin-Kurs weiterhin unter 40.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat zum Wochenstart weiter unter der Marke von 40.000 US-Dollar notiert. Am Montag kostete die älteste Kryptowährung in der Früh auf der Handelsplattform Bitfinex rund 39.200 US-Dollar (34.525 Euro). Am Wochenende war der Kurs bis auf gut 38.000 Dollar gefallen, das war der tiefste Stand seit Anfang Februar.