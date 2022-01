Studie: Bitcoin-Umfeld veränderte sich 2021 massiv

2021 war im Kryptobereich nicht nur von extremen Preisbewegungen, sondern auch von wichtigen Ereignissen geprägt - darunter etwa das Verbot Chinas für das Bitcoin-Mining oder die Einführung des Bitcoin als Zahlungsmittel in El Salvador. In seinem „Crypto Outlook 2022“ zeigt sich der Krypto-Dienstleister Bitcoin Suisse überzeugt, dass diese Ereignisse weitreichende Konsequenzen haben - sowohl in diesem Jahr als auch noch in den darauf folgenden Jahren.