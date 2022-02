Sohn betäubte Vater, um an Bitcoin zu gelangen

Um an die Bitcoin-Geldbörse seines Vaters zu gelangen, auf der ein Bestand im Wert von 400.00 Dollar (rund 352.000 Euro) lag, hat ein heute 25-Jähriger in den USA seinem Vater Drogen in den Tee geschüttet. Doch der Suchtgift-abhängige Sohn hatte den Wirkstoff falsch dosiert: Das Opfer lag zwei Tage im Koma, ehe er in stark geschwächtem Zustand aufgefunden wurde.