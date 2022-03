Volvo C40 Recharge: Eleganter Schwedenstromer

Unterm Strich

Der Volvo C40 Recharge ist ein Gesicht in der Menge, wobei ausgerechnet sein Gesicht nicht gerade die Schokoladenseite ist. Aber er hat ja auch noch andere Ansichten und vor allem viele gute Eigenschaften. Dazu gehört das Google-Bediensystem, das mit Stabilität und Geschwindigkeit überzeugt. Eingepreist ist der Volvo nicht gerade schüchtern, dafür bietet er aber auch Premiumeindruck und gute Ausstattung. Dazu gehören viele Assistenten. Allerdings: Der selbst lenkende Adaptivtempomat funktioniert nur bis 139 km/h laut Tacho. Das stört weder in China, noch in Schweden - aber bei jeder Fahrt nach Deutschland.