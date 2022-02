Halle Berry zeigt ihre Traumfigur am Strand

Bei dieser Figur werden Frauen in den 20ern neidisch: In einem neuen Posting auf Instagram belegt Halle Berry, dass bei ihr Alter wirklich nur eine Zahl ist. Die 55-Jährige zeigt sich am Strand von Los Angeles mit dem Fitness-Guru Peter Lee Thomas in einem Monokini, der ihren durchtrainierten Körper besonders vorteilhaft hervorhebt.