Infoscreen-Aktion: Zeichen gegen Gewalt an Frauen

31 Morde und 63 Mordversuche gab es in Österreich 2021 an Frauen. Fast ausschließlich waren (Ex)Partner, Bekannte oder Familienmitglieder die Täter. Mit einer Infoscreen-Aktion in Klagenfurt und Villach zwischen 21. und 25. Februar wird ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.