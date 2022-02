Brandeinsatz im Lavanttal: Fünf Wehren ausgerückt

Die Feuerwehren Gemmersdorf, Maria Rojach, Eitweg, St. Georgen im Lavanttal und St. Andrä im Lavanttal rückten am Freitag in der Früh zu einem Einsatz in Gemmersdorf aus. Laut ersten Informationen soll dort eine Hütte in Flammen stehen. Eine Person soll sich darin befunden haben, die allerdings unverletzt die Hütte verlassen konnte. Weitere Details sind noch nicht bekannt.