Der bittere Abschied eines Sport-Talentes

„Ich will hier bleiben“, hat Husein noch beim „Krone“-Telefonat unter Tränen gefleht. Nun ist der 13-Jährige in Aserbaidschan. So wie auch seine Mutter und sein Vater. Die Abschiebung der seit 2016 in Salzburg lebenden Familie Saminov ist am Dienstag vollstreckt worden. Früher als geplant: Statt am Abend hob die Maschine bereits vormittags ab. Das Flugzeug landete nach einem Zwischenstopp in Istanbul in der Hauptstadt Baku. Bis zuletzt haben Anwalt Kurt Jelinek und Walter Windischbauer vom Tischtennisverein UTCC Salzburg, für Familie gekämpft.