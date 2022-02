Salzburger Tischtennis-Talent wird abgeschoben

Gegen 13 Uhr läutete es bei Familie Salimov. Dieses Türklingeln am Samstag änderte alles, stellte die Welt der gebürtigen Aserbaidschaner völlig auf den Kopf. Mehrere Polizisten standen vor der Tür ihrer Salzburger Wohnung. Ihr Auftrag: Sie sollten Husein (13) und seine Eltern abholen und nach Wien bringen. Schon am Dienstag wartet dort am Flughafen ein Flieger auf die Familie. Er bringt die Salimovs zurück in ihre frühere Heimat. „Aserbaidschan ist ein Land mit vergleichsweise guter Sicherheitslage und wenig Kriminalität“, heißt es in dem Abschiebebescheid wörtlich.