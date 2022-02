Auch der Modeproduktion fehlt der Regen

In Fafe, 50 Autominuten von Porto entfernt, hat Klaus Buchroithner noch bis zum 25. Februar seine Zelte aufgeschlagen. „Im Umkreis von 50 Kilometern sind hier alle unsere Produktionspartner“, erzählt der 31-Jährige, der routinemäßig einmal pro Quartal in Portugal vor Ort ist. „Wir haben hier mittlerweile unsere eigene kleine Schneiderei und indirekt leben etwa 15 Personen von uns“, sagt Buchroithner, der gemeinsam mit Michaela Gahleitner die Fäden bei der Linzer Modemarke Vresh in der Hand hält.