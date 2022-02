Kanzler Scholz: „Deeskalation ist dringend nötig“

Putin hält auch Scholz auf Abstand

Weil auch Scholz es abgelehnt hatte, nach seiner Landung in Moskau einen russischen PCR-Test zu machen, musste er - so wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche und der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag - ebenfalls am großen Tisch mehrere Meter entfernt von Putin Platz nehmen.