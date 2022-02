Rätsel um Putins langen Tisch gelöst

Bei ihrem Treffen in Moskau hatten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron einen vier Meter langen Tisch als Abstandhalter. Das überdimensionale Möbelstück wurde von vielen Beobachtern als Symbol für die derzeit unüberbrückbaren Differenzen zwischen Russland und dem Westen interpretiert. In den sozialen Medien wurde das skurrile Bild in zahlreichen witzigen Memes verarbeitet. Doch nun liefert das Umfeld des französischen Staatschefs eine virale Erklärung.