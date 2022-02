Halbe Tonne Kokain in Bananenkisten entdeckt

Mehr als eine halbe Tonne Kokain haben Ermittler in der deutschen Region Franken in Bananenkisten gefunden. Einige der Drogenpäckchen waren schon an einen Supermarkt ausgeliefert worden. „Das ist natürlich ein Riesenfund“, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) am Dienstag. In zahlreichen Kartons waren jeweils ein Kilogramm schwere Pakete versteckt. Insgesamt seien mehr als 500 solcher Päckchen gefunden worden.