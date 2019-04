500 kg Kokain in Bananenkisten bei Aldi gefunden

So viel wurde bekannt: Mitarbeiter des in der Nähe der Ostseeinseln Usedom und Rügen gelegenen Aldi-Logistikzentrums in Jarmen sowie sechs Rostocker Filialen der Supermarkt-Kette (die in Österreich unter dem Namen Hofer firmiert) hatten am Mittwoch insgesamt rund 500 Kilogramm Kokain in den Bananenschachteln entdeckt, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte. Details wollte er allerdings nicht nennen.