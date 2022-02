Hier werden Wünsche von kranken Kindern erfüllt

Freudentage geplant

Die Wunschlisten sind so individuell, wie die Patienten selbst. Außerdem sind künftig eigene Freudentage in der Onkologie Klagenfurt und Graz sowie im SOS Kinderdorf in Moosburg geplant, in denen mit den Kindern gebastelt, gesungen und gespielt wird. „Wir machen auch Hausbesuche und bemühen uns, Familien bei Therapiekosten zu unterstützen. Daher sind Sponsoren wichtig“, sagt die zweifache Mutter, die dafür eine besondere Aktion startet.