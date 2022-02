Ortlieb macht nächsten Schritt Richtung Comeback

Dort war Nina Ortlieb vor inzwischen fast 13 Monaten gestürzt und hatte sich so schwer verletzt, dass die 25-Jährige bis heute noch kein Renncomeback geben konnte. „Ich werde bald wieder Rennen fahren“, kündigte Nina Ortlieb allerdings am 3. Februar auf ihren Social-Media-Kanälen an - und machte nun auf der Saalbacher „Schneekristall“-Piste einen weiteren Schritt in diese Richtung. „Das war der erste gemeinsame Kurs mit den anderen Läuferinnen und ein erstes Herantasten an ein normales Training. Mehr aber auch nicht“, sagt ÖSV-Coach Meini Tatschl, der in den vergangenen Wochen mit der Head-Pilotin am Arlberg ein Aufbautraining absolviert hatte. „Wir sind drei Tage Super-G gefahren und Nina hatte keinerlei Probleme.“