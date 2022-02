„Offene Stellen in Tirol haben sich verdreifacht“

„Nach dem ersten Lockdown hatten wir in Tirol im Bundesländervergleich die höchste Arbeitslosenquote“, blickte Landeschef Platter auf die Ausgangslage vor bald zwei Jahren zurück. War in der Finanzkrise 2008/09 noch der Tourismus der „Fels in der Brandung“, so war es während der Pandemie die Industrie. Diese floriert mittlerweile kräftig, sieht sich jedoch mit Lieferengpässen, erhöhten Preisen - und dem Mangel sowohl an Fach- als auch Arbeitskräften konfrontiert.