Tirol hat neuen Koordinator für Fachkräftemangel

„Tag der Lehre“ wird neu gestaltet

Zudem wird der „Tag der Lehre“ neu gestaltet und in den Herbst verlegt. Schuchter hofft auf eine Kooperation mit der Herbstmesse. Ihm schwebt eine Veranstaltung in drei Teilen vor: Im Außenbereich mit Berufsdarstellungen wie Zimmerer, Maurer, Dachdecker oder Fahrzeugtechniker, im Innenbereich mit Dienstleistungssparten und in einem virtuellen Bereich mit Berufen, die nicht in Präsenz gezeigt werden können.