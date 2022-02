Hohe Strafen für Vermieter, die zu viel kassieren

Der Knackpunkt: Um das umzusetzen, muss das Parlament Paragrafen ändern. Türkis-Grün, also die Bundesregierung, hat es ebenso in der Hand, ob die Zinserhöhung im April kommt oder nicht. Auch ein Kompromiss wäre laut AK-Experte Thomas Ritt möglich. Also eine geringere Teuerung per Gesetz. Das zuständige Justizministerium sagt dazu: „Aktuell wird geprüft, ob die automatische Anpassung für dieses Jahr ausgesetzt werden kann.“