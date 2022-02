Einer Million Menschen droht kräftige Mieterhöhung

Verschiedene Basiskosten in Bundesländern

Bei einer 80-m2-Wohnung ergeben sich laut Berechnung der Mietervereinigung in Wien jährliche Mehrkosten von 360 Euro, in Oberösterreich von 390 Euro. In der Steiermark sind es geschätzte 500 Euro, in Vorarlberg 550 Euro. Die Unterschiede ergeben sich durch verschiedene Basiskosten: In der Bundeshauptstadt zahlt man z. B. 5,81 Euro/m2, im Ländle sind es 8,92 Euro/m2.