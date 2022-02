Sänger Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt

Demnach war der Tumor in der Blase bei Dreharbeiten zu der Vox-Show „Showtime of my life - Stars gegen Krebs“ festgestellt worden. In der Sendung, die ab 15. Februar ausgestrahlt wird, wollen Prominente auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen - unter anderem mit einer gemeinsam einstudierten Striptease-Choreographie. Aber auch die eigene Krebsvorsorge der Kandidaten beim Arzt wird begleitet.