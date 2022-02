Betrunkener LKW-Fahrer rast ungebremst in 31 Autos

Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 31 Autos beschädigt. Der betrunkene Brummi-Lenker habe diese „gerammt, touchiert, vor sich hergeschoben und in ein Haus gedrückt“, so der Sprecher. Mehrere Wagen hätten lichterloh gebrannt. An einem Haus gebe es deutliche Brandspuren, es seien Scheiben geborsten und Rollläden geschmolzen.