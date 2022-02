Morrison bittet Belästigungsopfer um Verzeihung

Jeder dritte Politiker betroffen

Higgins Fall hatte eine öffentliche Debatte über die Zustände im australischen Parlament ausgelöst. Laut einer im November vorgelegten Untersuchung erlebte jeder dritte Politiker oder Mitarbeiter dort bereits sexuelle Belästigung - in den meisten Fällen handelt es sich um weibliche Betroffene. „Das muss sich ändern“, sagte Morrison in seiner Rede am Dienstag über die weit verbreiteten Übergriffe. „Und ich glaube, es wird sich ändern.“