Vergewaltigung im Parlament erschüttert Australien

Wann erfuhr Morrison von der Vergewaltigung?

Morrison hatte die Reaktion der Regierung auf den Fall zunächst verteidigt, sich dann am Dienstag aber entschuldigt. Er hatte erklärt, erst vor fünf Tagen von der Vergewaltigung erfahren zu haben. Nun wurde aber bekannt, dass der Mitarbeiter, der damals mit Higgins Beschwerde befasst war, inzwischen in Morrisons Büro arbeitet. Zudem erklärte Higgins, ein Mitarbeiter des Regierungschefs habe sie bereits Ende 2020 in der Sache angerufen.