Vergebener Mann bedroht Gspusi mit dem Umbringen

Als sie erfuhr, dass ihr Gspusi eigentlich eine feste Freundin hat, stellte eine 19-Jährige den Mann (24) am Telefon zur Rede. Dessen Reaktion wiederum schockiert: So fuhr er mit seiner langjährigen Lebensgefährtin (23) zur Wohnung der jungen Frau in Wien-Donaustadt, bedrohte sie mit dem Umbringen und zückte ein Messer.