Kinder sollten niemals ohne Helm rodeln

„Fahren Eltern mit ihrem Nachwuchs gemeinsam auf einer Rodel, sollte das Kind immer hinten sitzen. Denn sitzt es vorne, wird es bei Kontakt mit einem Hindernis, wie z.B. einem Baum, zwischen diesem und dem Erwachsenen eingeklemmt“, warnt Dr. Förster, in Anlehnung an die Ergebnisse der Crashtests der Universität Graz. Vereiste und zum Teil steile Waldwege sind als Schlittenbahn besonders unfallträchtig und nicht für Kinder geeignet. Eltern sollten einen Rodelberg vorab auf Vereisung und Gefahrenstellen bzw. mögliche Hindernisse hin begutachten und darauf achten, dass am Ende des Bergs eine genügend flache Fläche zum Bremsen vorhanden ist.