So werden bereits Kinder zu „Lebensmittelrettern“

An den einzelnen Stationen lernen die Besucher u. a. alles über Schimmel, wie man Topfen selber macht und dass Molke ein wertvolles Nebenprodukt davon ist. An der „KostBAR“ werden unterschiedliche Lebensmittel in den fünf Grund-Geschmacksrichtungen mit verbundenen Augen erkundet. Nach jeder Probe werden die Eindrücke besprochen und niedergeschrieben. Schließlich gibt es noch eine Anleitung, wie man den Kühlschrank einräumt, damit alles darin enthaltene so lange wie möglich frisch bleibt.