Kind (7) unverletzt, Lenkerin erlitt Blessuren

Beim Abbiegen in die Bregenzer Rheinstraße ist am Sonntagabend ein 44-jähriger Autolenker, der vom Citytunnel kommend Richtung Schweiz weiterfahren wollte, mit dem Pkw einer 45-Jährigen kollidiert. Die Frau, die an der Ampel stand, wurde leicht verletzt, da ihr Seiten-Airbag ausgelöst wurde.