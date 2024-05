Ofner in Genf im Achtelfinale – nun wartet Ruud

Sebastian Ofner ist beim ATP-250-Turnier in Genf ins Achtelfinale eingezogen. Der aus der Qualifikation in den Hauptbewerb vorgestoßene Steirer siegte gegen den Australier Rinky Hijikata am Montag nach Satzrückstand noch mit 4:6,6:4,6:3 durch. In der Runde der besten 16 bekommt es Ofner nun mit dem als Nummer zwei gesetzten Norweger Casper Ruud zu tun.