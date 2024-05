Traum erfüllt: Sasa Schwarzjirg wird zu Micky Maus

Die sind nämlich ein wiederkehrendes Thema in den Arbeiten des Wahlwieners. Seine Reihe „Perception Fading Youth“ stellt die Zeichentrickfiguren – in abstrakter Form – in den Mittelpunkt seiner Kunstwerke. Es sind Erinnerungen an die Kindheit, wenn man so will, die im Laufe der Zeit verblassen. Damit das bei Schwarzjirg nicht der Fall ist, hatte Franz-Josef Baur eine Idee und machte im Handumdrehen den Fan selbst zum Kunstwerk – Fotoshooting inklusive. „Seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema ,Mensch und Kunst‘ und liebe es, beide miteinander zu verbinden und Grenzen zu verwischen“, erklärt Baur. Dank Mario Schmolka – der Wiener Fotograf arbeitete bereits für „Vogue“, „Vanity Fair“, Versace, Prada oder Catier, um nur einige zu nennen – gelang die Aufgabe am Ende auch.