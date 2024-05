Sportvereine stehen nach Einbrüchen unter Schock

Eine Einbruchsserie hält Sportvereine in der Region Tulln in Atem. Denn in einer einzigen Nacht haben voraussichtlich zwei Männer an gleich zehn Tatorten zugeschlagen. Betroffen waren unter anderem Fußball-, Tennis- und Hundesportvereine in Grafenwörth, Kirchberg am Wagram, Großweikersdorf sowie Absdorf.