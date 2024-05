Pensionisten kämpfen für ein Leben ohne Internet

Verfassung verbietet jegliche Diskriminierung

„So wie es in der Bundesverfassung verankert ist, dass man wegen seines Geschlechts oder seiner Religion nicht diskriminiert werden darf, muss in der Verfassung auch verankert werden, dass man nicht wegen seines Alters diskriminiert und vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden darf“, so Kostelka.