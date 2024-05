20. Mai ist Weltbienentag!

Leserreporterin Brigitte L. schickte uns anlässlich des Weltbienentags diese tolle Aufnahme, die in ihrem Garten in Oberalm entstanden ist. Bienen spielen eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem und der Landwirtschaft. Sie sind entscheidend für die Bestäubung von Pflanzen, die etwa ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion ermöglicht, darunter Obst, Gemüse und Nüsse. Neben der Bestäubung produzieren sie Honig, Bienenwachs und andere wertvolle Produkte und schaffen zudem Lebensräume für andere Tiere.