Menopause: Hormonersatz gegen Wechselbeschwerden

Der in den Wechseljahren entstehende Mangel an weiblichen Geschlechtshormonen führt bei etlichen Frauen zu Beschwerden wie Hitzewallungen, nächtlichen Schweißausbrüchen, Beklemmungsgefühlen in der Brust oder Herzrhythmus-Störungen. Je nach Leidensdruck oder Vorerkrankungen kann eine Hormonersatztherapie (HET) sinnvoll sein. Hierbei gibt es mehrere Optionen, wie Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber, Frauenärztin in Wien, im Fachmagazin „Ärzte Krone“ berichtet.