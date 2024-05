Hier lässt es Schwab bei der Titelparty krachen

Mit dem Doppeldeckerbus ging es dann Richtung Wahrzeichen, dem weißen Turm am Meer. Natürlich im Schritttempo. Was die Spieler genossen, selbst Bengalen (in Griechenland ist das normal) zündeten, die Gesänge anstimmten. „Um 5 Uhr in der Früh ist noch immer keiner nach Hause gegangen“, lacht Schwab. „Sicher der größte Erfolg in meiner Karriere.“ 2021 hatten Murg und er ja bereits mit PAOK den Pokal geholt. „Das war schon verrückt, aber wegen Corona nicht vergleichbar. Jetzt gilt mission completed, der Titel hat mir in meiner Vita noch gefehlt“, so der 33-Jährige. „Jetzt fehlt mir nur noch die Champions League.“