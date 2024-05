Raisi-Tod: Kritischer Moment für Irans Regime

Der Tod von Irans Präsident Ebrahim Raisi war noch gar nicht offiziell vermeldet, da knallten in Teheran schon Jubelfeuerwerke. Die Revolutionsgarden marschierten auf, um das Volk in Schach zu halten. In den sozialen Netzwerken explodiert förmlich auf sehr innovative Weise die Schadenfreude.