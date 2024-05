Frau besuchte wegen Käse-Sucht eine Entzugsklinik

Eine Studentin aus New York hat sich wegen ihrer Sucht nach Käse eigenen Angaben zufolge in einer Entzugsklinik behandeln lassen. „Es war das Einzige, was mir das Gefühl gab, einigermaßen ganz zu sein“, schildert Adela Cojab ihr ungewöhnliches Verlangen. Ein Mediziner bestätigt, dass Käse Opiat-ähnliche Inhaltsstoffe enthält und so „Menschen leicht süchtig machen kann“.