Es darf gelacht werden

Derzeit gibt es in Österreich viel zu lachen. Allerdings nicht in Kabarettprogrammen - die professionellen Spaßmacher haben im Moment keinen Auftrag, alle erfundenen Gags können nicht komischer sein als die von der heimischen Politik gestaltete Realität. Etwa die Impfpflicht, bei der schon jetzt klar ist, dass sie nicht funktionieren wird. Vorerst einmal wird nicht kontrolliert und auch nicht gestraft, ob dies jemals passiert, ist unklar, am Arbeitsplatz und im Wirtshaus gilt eh 3G. Echt witzig. Noch humoristischer ist die Impflotterie, die es nicht einmal bis zum Start geschafft hat. Angekündigt, versprochen, abgesagt, weil in einem kurzen Moment der Ruhe jemand offenbar doch nachgedacht hat. Ein Brüller.