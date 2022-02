Kritik an Lotterie: Schon wieder „Husch-Pfusch“

SPÖ: „Sofort klarstellen“

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried verlangte am Freitag jedenfalls eine „sofortige Klarstellung“ von der Regierung, wie es um das Projekt steht. Falls Türkis-Grün an der Umsetzung scheitern sollte, müsse sofort eine Alternative her. Die SPÖ verlange seit Monaten positive Anreize für eine höhere Durchimpfung und habe zunächst eine Impfprämie für alle Immunisierten vorgeschlagen - „dies wäre niederschwellig, transparent, technisch leicht umsetzbar und hätte auch positive Impulse auf die heimische Wirtschaft“, so Leichtfried. Die Regierung habe aber diese Impflotterie mit ORF-Beteiligung vorgezogen, an der sie jetzt zu scheitern drohe.