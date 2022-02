Warum Türkis & Grün Impflotterie nicht nachweinen

Impfprämie derzeit kein Thema

Wie geht es nun weiter? Die Regierung hat mit der SPÖ vereinbart, über Alternativen zu reden. Noch seien aber keine anderen Vorschläge vorhanden, ist zu vernehmen. Dass alle Geimpften einen Gutschein in der Höhe von 500 Euro, so wie die SPÖ das will, bekommen, gilt als ausgeschlossen. Schon allein wegen der Kosten: Derzeit gibt es rund sechs Millionen gültige Impfzertifikate, das würde also Kosten in der Höhe von drei Milliarden Euro ausmachen, dreimal so viel, wie für die Impflotterie veranschlagt war.