Mattersburg startet im Februar eigene Impflotterie

Am 8. Februar startet in Mattersburg auf Initiative von Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) eine Impflotterie. Um den Bürgern Online-Anmeldungen zu ersparen, nimmt jeder Bewohner, der in der Stadt oder in Walbersdorf hauptgemeldet ist, automatisch daran teil. Wer am 15. März gezogen wird und ein gültiges Impfzertifikat vorweisen kann, gewinnt einen von 100 Preisen, darunter eine Vespa im Wert von 6000 Euro.