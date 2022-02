Platter: „Wir nehmen diese Wahl sehr ernst!“

Großteil wird von ÖVP unterstützt

Nach Auswertung der gemeldeten Listen steht fest: In den 273 Gemeinden, in denen am 27. Feber gewählt wird, treten in Summe 860 Listen und 560 Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten an. Die Volkspartei unterstützt 475 Listen und 350 Bürgermeister-Anwärter finanziell und organisatorisch: Sie können auf den geballten Erfahrungsschatz der Landespartei zurückgreifen.